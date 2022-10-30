رئيسة وزراء إيطاليا تستعد للتحول عن سياسات دراجي فيما يتعلق بكوفيد والعدالة

تستعد رئيسة وزراء إيطاليا الجديدة جورجيا ميلوني للتحول عن سياسات سلفها، ماريو دراجي، غدا الاثنين، عندما تجتمع حكومتها لتغيير المسار حول التعامل مع الجائحة والعدالة.

وأعلنت الإدارة الجديدة عن خطط لوقف التطعيم الإجباري لفيروس كورونا لموظفي الصحة وأنه سيتم تجميد الغرامات، التي تم فرضها على هؤلاء الذين انتهكوا سابقا القواعد، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وسيسمح القرار للأطباء والممرضات غير المطعمين بالعودة إلى عملهم.

وستؤجل حكومة ميلوني أيضا تنفيذ بعضا من الإصلاحات القضائية، التي تمت الموافقة عليها، خلال ولاية دراجي، الحاسمة لصرف أموال التعافي من الاتحاد الأوروبي لإيطاليا.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء في الساعة 12 مساء غد الاثنين وسيتم إدخال تغييرات على بعض الإصلاحات.