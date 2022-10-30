ضبط المتهمين في واقعة التخلص من رضيعة بجوار مسجد بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على المتهمين في واقعة التخلص من جثة طفلة حديثة الولادة بجوار مسجد النصر في نطاق بندر مدينة ديرب نجم في الشرقية.

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول جثة طفلة حديثة الولادة، عثر عليها أحد الأهالي ملقاة بجوار مسجد النصر في بندر مدينة ديرب نجم.

وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6660 إداري مركز ديرب نجم لسنة 2022.

وتوصلت التحريات إلى تعدي شاب على ابنة خالته (طالبة عمرها 14 عاما) حتى أنجب منها، وأن والد الطالبة متوفى وتعيش ووالدتها رفقة خالتها في محافظة الدقهلية، وبعد إنجاب الطالبة أخذت والداتها وخالتها الطفلة الصغيرة وتخلصتا منها في مكان العثور على الجثة.

تم ضبط المتهمين، وبالعرض على جهات التحقيق قررت عرض الطالبة الأم على الطب الشرعي وإخلاء سبيلها، وعرض المتهم والد الصغيرة الطب الشرعي مع عرضه على جهات التحقيق، وحجز الأم وشقيقتها لحين ورود تحريات المباحث.