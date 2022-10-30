القوى العاملة تحذر من أساليب النصب على المواطنين بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

حذرت وزارة القوى العاملة، المواطنين من الوقوع في"فخ" أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص وأصحاب النفوس الضعيفة، باسم "الوزارة"، وذلك من خلال الاتصال ،أو إرسال رسائل نصية وهمية من أرقام هواتف محمولة، بخصوص صرف منحة للعمالة غير المنتظمة،بهدف جمع بياناتهم،ومطالبتهم بدفع رسوم، والنصب عليهم.

وأهابت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، بالمواطنين، بعدم الانسياق وراء تلك الأساليب ،وتوضح أنه لا صحة للاتصال بهم أو إرسال رسائل نصية من خلال أرقام هواتف محمولة لجمع بياناتهم أو تسجيلها للحصول على منحة للعمالة غير المنتظمة،وان التواصل معهم بهذا الشأن يكون عن طريق المواقع الرسمية للوزارة ومديرياتها بالمحافظات فقط.

واكدت أن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية"، وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمي: www.manpower.gov.eg.

وذكرت أنها تقوم حالياً بتطوير آليات حصر، وتسجيل والتواصل مع تلك "العمالة "على أرض الواقع في مواقع عملهم؛ بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم بشكل أوسع، تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة.