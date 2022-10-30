زراعة المنوفية: توزيع 1446 طن أسمدة خلال الموسم الشتوي

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بشن الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بنطاق المحافظة؛ للتأكد من ضبط الأسعار والوقوف على نوعية السلع الزراعية المباعة والحد من انتشار تداول المخصبات والمبيدات الزراعية المحظور تداولها حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم من التلاعب.



وأكد المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة، على شن إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بالمديرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات مكبرة على محلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.



وأسفرت عن ضبط 34 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية، فضلا عن سحب 12 عينة أسمدة زراعية؛ للتأكد من مدى صلاحيتها بمركزي الباجور ومنوف.



وعلى صعيد آخر، أشار وكيل وزارة الزراعية، إلى توزيع 1446 طن نترات ويوريا بأرجاء المحافظة بدءًا من 17 سبتمبر الماضي وحتى الآن بالموسم الشتوي، مضيفا أن ما يخص منظومة الحيازة الإلكترونية الكارت الذكي فقد تم طباعة 329 ألفا و664 كارتا، وتسليم 236 ألفا و740 كارتا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، فضلا عن اعتماد وتسجيل 387 ألفا و966 استمارة؛ تمهيدا لاستصدار الكارت الذكي.