خيري رمضان: هناك تناغم بين مؤسسات الدولة ورجال الأعمال

أشاد الإعلامي خيري رمضان، بالقرارات الحاسمة والهامة التي تم اتخاذها خلال المؤتمر الاقتصادي قائلًا: توصيات المؤتمر الاقتصادي وقراراته كانت هامة في إعادة تنشيط الاقتصاد المصري، والأزمة الاقتصادي يمكن أن تمثل فرصة للنهوض بالصناعة وزيادة الإنتاج لمجابهة الأزمة.



وأضاف خيرى رمضان، فى تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع على قناة القاهرة والناس، أنه أصبح هناك تناغم بين مؤسسات الدولة ممثلة في الحكومة والبنك المركزي مع المؤسسات الدولية ورجال الأعمال العرب، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت حاضرة بقوة لفاعليات المؤتمر، ووزيري التخطط والنقل حرصا على التواجد طوال جلسات المؤتمر.

وتابع: "لدينا أزمة وباستطاعتنا تخطيها واستغلالها في زيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد، وفي بعض السلع مضطرين نستوردها زي القمح، ولكن عيب أوي نطلع دولارات عشان نستورد مكسرات وفوانيس رمضان".