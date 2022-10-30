وزير المالية الألماني يدعو مجددا لاستخدام التكسير الهيدروليكي لاستخراج الغاز الطبيعي في بلاده

دعا وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر مجددا لدخول سريع في إنتاج الغاز الطبيعي في ألمانيا من خلال استخدام ما يسمى بعملية "التكسير الهيدروليكي"، وذلك في ظل أزمة الطاقة الراهنة.

وقال ليندنر لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الأحد: "لدينا مخزون كبير من الغاز في ألمانيا يمكن إنتاجه دون المخاطرة بمياه الشرب".

وتابع الوزير الألماني أن عملية الاستخراج ممكنة تحت ظروف بيئية، وقال: "يجب أن ننتقل إلى عملية الاستخراج سريعا".

وقال ليندنر أيضا إنه متفاؤل بأن ألمانيا يمكنها سد احتياج كبير نسبيا من مصادر الغاز المحلية في غضون أعوام قليلة، وتابع: "يُوصى بفعل ذلك، عندما يتم النظر إلى التطورات الحاصلة بالعالم"، وأضاف أنه تصرف غير مسؤول أن يتم التخلي عن التكسير الهيدروليكي بدافع أسباب بيئية.

يشار إلى أنه عند استخدام التكسير الهيدروليكي بوصفه طريقة للاستخراج، يتم استخراج الغاز أو النفط من طبقات الصخور عن طريق الضغط، الأمر الذي ينطوي على مخاطر بيئية.

وهناك تأييد ومعارضة لهذه الطريقة بين الخبراء وكذلك بين الساسة في ألمانيا، حيث أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس ووزير الاقتصاد روبرت هابيك رفضهما لاستخدام هذه الطريقة، فيما دعا ليندنر إليها من قبل.