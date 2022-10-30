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استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، في بداية تعاملات اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022، مع بدء البنك المركزي سياسية تحديد أسعارها وفقا لآليات العرض والطلب.

واستقر سعر الدولار الأمريكي بالبنك المركزي عند 22.85 جنيه للشراء و22.99 جنيه للبيع، وسجل سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" 22.88 جنيه للشراء و22.02 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي 6.08 جنيه للشراء و6.12 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي إلى 73.81 جنيه للشراء، و74.30 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، وصل سعر الدولار إلى 22.9 جنيه للشراء و23 جنيها للبيع، وبلغ سعر اليورو 22.73 جنيه للبيع، و22.99 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 26.34 جنيه للشراء و26.73 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودي إلى 6 جنيهات للشراء و6.12 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 71.35 جنيه للشراء، و74.31 جنيه للبيع.

واستهل سعر الدولار فى بنك مصر تعاملاته عند سعر الدولار إلى 22.9 جنيه للشراء و23 جنيها للبيع، وبلغ سعر اليورو 22.73 جنيه للبيع، و22.99 جنيه للشراء.

وسجل سعرالجنيه الإسترليني 26.34 جنيه للشراء و26.73 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودي إلى 6.07 جنيه للشراء و6.12 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 71.93 جنيه للشراء و74.31 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، افتتح سعر الدولار تعاملاته عند مستوى 22.9 جنيه للشراء و23 جنيها للبيع، وبلغ سعر اليورو 22.73 جنيه للبيع، و22.99 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 26.34 جنيه للشراء و26.73 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودي إلى 6 جنيهات للشراء و6.12 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 71.35 جنيه للشراء و74.31 جنيه للبيع.