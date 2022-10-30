زيلينسكي يدعو إلى استبعاد روسيا من مجموعة العشرين

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى استبعاد روسيا من مجموعة العشرين للدول الاقتصادية الرائدة عالميا بسبب الحظر الجديد الذي فرضته موسكو على صادرات الحبوب.

وجاء رد فعل زيلينسكي ليل السبت على قرار روسيا تعليق اتفاقية تصدير الحبوب عبر موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو "الجزائر ومصر واليمن وبنجلاديش وفيتنام- هذه الدول وغيرها يمكن أن تعاني من تفاقم أزمة الغذاء التي تثيرها روسيا عمدا".

وتساءل "لماذا يمكن لحفنة من الناس في مكان ما داخل الكرملين أن يقرروا ما إذا كان سيكون هناك طعام على موائد الناس في مصر أو بنجلاديش؟".

وقال إن المطلوب هو رد قوي من الأمم المتحدة، بل أيضا من مجموعة العشرين من الدول الصناعية والناشئة الكبرى. وأضاف "روسيا لا تنتمي إلى مجموعة العشرين".

وتؤخر روسيا منذ سبتمبر الماضي عمليات التفتيش -التي أجريت بالاشتراك مع الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا- للسفن التي تمر عبر مضيق البوسفور، حيث تعلق 176 سفينة عليهم حوالي مليوني طن من الحبوب في ازدحام مروري.

وبررت روسيا الانسحاب من الاتفاق بسبب هجمات بطائرات بدون طيار على سفن تابعة لأسطول البحر الأسود في سيفاستوبول صباح السبت وحملت أوكرانيا المسؤولية عنها. وتحدثت موسكو عن عمل إرهابي.

ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين القادمة منتصف نوفمبر المقبل في جزيرة بالي في إندونيسيا. ووفقا للكرملين، لم يتقرر بعد حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقمة.