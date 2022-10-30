ارتفاع حصيلة قتلى حادث التدافع في كوريا الجنوبية إلى 153 شخصا

نقلت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد، عن خدمات الطوارئ قولها إن حصيلة قتلى حادث تدافع مميت، وقع خلال احتفالات الهالوين، في سول ارتفعت إلى 153 شخصا.

وارتفع عدد المصابين، الذين تم الإبلاغ عنهم إلى 103 من 80، تم الإبلاغ عنهم سابقا. وهناك19 شخصا إصابتهم خطيرة.

وطبقا لخدمات الطوارئ، كان 22 من القتلى من الأجانب، بينما حددت وزارة الداخلية العدد بـ20 .

وتردد أنه من بين القتلى الأجانب أشخاص من الصين وإيران وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا واستراليا وفيتنام وأوزبكستان والنرويج وكازاخستان وسريلانكا وتايلاند والنمسا.

وكانت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية قد ذكرت في وقت سابق أن واقعة التدافع الأكثر دموية في تاريخ كوريا الجنوبية حدثت ليل السبت في زقاق ضيق بالقرب من فندق هاميلتون، بعد أن زار عشرات الآلاف من الناس المنطقة للاحتفال بالهالوين.

وكان هذا أول هالوين يقام في سول منذ ثلاث سنوات بعد أن رفعت البلاد العديد من قيود كوفيد-19. وكان معظم الناس في الشوارع يرتدون أزياء الهالوين.