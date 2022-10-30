ديانا حداد عن الموسيقار طلال: أضاف نكهة للموسيقى العربية

احتفت المطربة اللبنانية ديانا حداد بمشوارها الفني مع الموسيقار السعودي الكبير طلال عبر حسابها على تويتر.

ونشرت حداد صورة لها من حفلها الأخير بمهرجان الموسيقى العربية، معلقة: "في ليلة فنية جماهيرية ولا أروع، سعدت بتقديم مجموعة أغاني من ألحان المبدع الموسيقار طلال".

وحرصت حداد خلال هذا الحفل على إمتاع جمهور دار الأوبرا بعدد من الأعمال التي تعاونت فيها معه، من بينها: "ثالث الأعياد، وهلا وأهلين، وتبسم، والأرض غنت ميجانا".

كما وجهت له تحية ورسالة خاصة، جاء مضمونها: "الموسيقار طلال من أهم الملحنين الذين أضافوا نكهة مميزة للأغنية العربية".

جدير بالذكر أن المطربة ديانا حداد قد أحيت حفلها الأول بمهرجان الموسيقى العربية، الخميس الماضي، تحت قيادة المايسترو وسام خصاف.