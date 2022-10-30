مقاولي التشييد والبناء: الرخصة الذهبية ستقدم تسهيلات كبيرة للصناعة والاستثمار

أكد المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن تطوير قطاعات الصناعة في مصر ما كان ليتحقق بدون بنية تحتية كبيرة، موضحا أن الطرق في مصر كانت حالتها سيئة جدًا بجانب ضعف البنية التحتية للمياه والصرف.

وأضاف سعد، في حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج «حديث القاهرة» على فضائية «القاهرة والناس» اليوم السبت، إن مشروعات البنية الأساسية خلال الفترة الماضية مهدت لاستقبال الاستثمارات، مؤكدا أن الرخصة الذهبية التي أقرها الرئيس السيسي من شأنها تقديم تسهيلات كبيرة للصناعة والاستثمار، ورئيس الوزراء شدد خلال المؤتمر الاقتصادي على عدم تعطيل أي مشروع لحين الحصول على رخص الحماية المدنية والبيئة والاكتفاء بتقديم الإشعار.

وتابع: لازم الصناعة تتحرك بوتيرة أسرع من خلال التسهيلات الإدارية من قبل القطاع الحكومي من خلال بنية تشريعية منضطبة بعيدة عن البيروقراطية.