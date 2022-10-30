مبادرة لتدريب طلاب المدرسة البريطانية بشرم الشيخ على إعادة التدوير والبصمة الكربونية

أطلقت المدرسة البريطانية بمدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد، مبادرة لتدريب طلابها على إعادة تدوير البلاستيك والمخلفات، وأيضًا إعداد تقرير على البصمة الكربونية، بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة "شباب بتحب مصر"، تزامنًا مع قرب انطلاق مؤتمر المناخ.

وقالت الدكتورة هالة سالم، مديرة المدرسة البريطانية، إن الاختراعات الحديثة والأنشطة البشرية في كافة المجالات تعد السبب الرئيسي لتلوث البيئة و تغير المناخ، ويرجع ذلك إلى أن حرق الوقود الأحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز، لافتة إلى أنه ينتج عن حرق الوقود الأحفوري انبعاث الغازات الدفيئة التي تعمل غطاء يلتف حول الكرة الأرضية، ويؤدي إلى احتباس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة.

وأكدت الدكتورة هالة سالم، في تصريح اليوم، أنه خلال هذه المبادرة تصميم أيقونة لإعادة تدوير البلاستيك، وتنظيم ندوات لدعم الحفاظ على البيئة؛ من أجل مناخ خالي من التلوث، وأيضًا تصميم مجسمات ورسومات تدعو للحفاظ على الطبيعية والبيئة من التلوث.

وأشارت إلى تدريب الطلاب على تقديم مجموعة من الأبحاث، وورش عمل، ورسائل فنية تعبيرية تتحدث جميعها عن أهمية استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وكيفية التخلص من المخلفات، والحد من معدلات نسب الغازات بطرق علمية سليمة، وأسباب تغير المناخ الذي قد يؤدي إلى كوارث طبيعية لكوكب الأرض، وعرض بعض الحلول للسيطرة على مشاكل تلوث البيئة وارتفاع درجة الحرارة على كوكب الأرض، على يد مجموعة متميزة من معلمي ومعلمات المدرسة.