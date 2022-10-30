مجموعة فاجنر تخطط لدعم قدرات روسيا الدفاعية

أعلن قائد مجموعة "فاجنر" الروسية الخاصة وهى شركة أمنية روسية شبه عسكرية أن مجموعته ستوفر تسهيلات للخبراء لتوليد "أفكار جديدة" لزيادة القدرة الدفاعية الروسية.

وجاء هذا الإعلان من جانب رجل الأعمال الروسي يفجيني بريجوزين في بيان من الحساب الرسمي لشركته كونكورد على فكونتاكتي، وهي منصة روسية للتواصل الاجتماعي، وفقا لشبكة (سي إن إن).

وأضاف أن المجموعة "ستوفر بيئة مريحة لتوليد أفكار جديدة من أجل زيادة القدرة الدفاعية لروسيا، بما في ذلك في مجال المعلومات. إذا أظهر المشروع نجاحه وأهميته، فسننظر في الحاجة إلى فتح المزيد من الفروع".

وقال بريجوزين، وهو مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلق عليه اسم "طاهي" الرئيس، إن شركته ستوفر أماكن إقامة مجانية للمخترعين والمصممين والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، الذين سيكونون مسؤولين عن إجراء التجارب والخروج بأفكار جديدة.