9 مشاريع لطلاب جامعة الملك سلمان للمشاركة بالمراحل النهائية لمسابقة The Green Challenge

أعلن الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، اختيار 9 مشاريع مختلفة للمشاركة في المراحل النهائية لمسابقة "The Green Challenge"، المقدمة من "KSchneider Electric"؛ لإيجاد حلول مبتكرة في قضايا المناخ خاصة التي تواجه محافظة جنوب سيناء، لافتًا إلى أن هذه المشروعات الـ9 يمثلها 27 طالب من ٧ كليات، ومن المقرر أن يشارك الطلاب بهذه المشروعات في مؤتمر المناخ المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ خلال الأيام المقبلة.

وأوضح رئيس الجامعة في تصريح اليوم الأحد، أن المسابقة تقدم برنامج تدريبي للطلاب، تحت إشراف خبراء لتزويد الطلاب بمهارات ريادة الأعمال المجتمعية، والمهارات التقنية التي تساعدهم على تطوير أفكارهم لتكون قابلة للتنفيذ الفعلي على المستوى المحلي والعالمي، إضافة إلى فرصة عرض حلولهم أمام قادة الأعمال والاستدامة في "Schneider Electric Sustainability Hub" بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.

وهنأ رئيس جامعة الملك سلمان الدولية الطلاب الذين تميزوا خلال هذه المشروعات، وأظهروا أن مصر تمتلك كوادر بشرية قادرة على حل المشكلات التي تواجهها، إضافة إلى ابتكار حلول علمية يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن جامعة الملك سلمان الدولية جرى إنشاؤها بمحافظة جنوب سيناء على مساحة 35 فدانًا، بتكلفة 700 مليار جنيه، وتتكون من 3 فروع، إحداهما بمدينة رأس سدر وتضم كلية للزراعات الصحراوية لأنظمة مختلفة للزراعات الحيوية، وصناعات التكنولوجيا الغذائية والتكنولوجيا الزراعية، وبرامج للتنمية المتكاملة من خلال المناطق الصحراوية وتنميتها، وأيضا كليات للعلوم الإدارية وعلوم المجتمع.

والفرع الثاني بمدينة طور سيناء، وتضم كليات الطب، وكليات طب الأسنان، وكليات الصيدلة، والهندسة، والصناعات التكنولوجية، بالإضافة إلى كليات علوم الحاسب، التي تضم برامج خاصة بعلوم الذكاء الصناعي، وبرامج المعلوماتية الطبية الحيوية وعلوم الحاسب.

والفرع الثالث بمدينة شرم الشيخ، وتضم كلية السياحة والضيافة، والألسن، والفنون والتصميم، وهندسة العمارة.