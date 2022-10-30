ليتوانيا: إرسال مدفعي هاوتزر آخرين تم إصلاحهما إلى أوكرانيا

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أعادت ليتوانيا مدفعي "هاوتزر" مدرعين آخرين إلى أوكرانيا بعد إصلاحهما.

وأعلنت وزارة الدفاع في فيلنيوس، مساء أمس السبت، أنه تم تسليم مدفعين من طراز (2000 اس) ذاتيي الدفع، للجيش الأوكراني هذا الأسبوع.

وهناك مدافعان آخران في طريقهما إلى ليتوانيا من أجل إصلاحهما.

وسلمت ألمانيا وهولندا المدافع لأوكرانيا كمساعدة عسكرية في إطار الصراع الأوكراني ضد روسيا، الذي بدأ منذ أكثر من ثمانية أشهر.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "دير شبيجل" في بداية أكتوبر الجاري، يتعين بالفعل إصلاح حوالى ثلث البنادق الألمانية المرسلة إلى أوكرانيا بسبب ارتفاع معدل إطلاق النار في القتال.

وأنشأت اثنتان من كبرى شركات تصنيع الأسلحة الألمانية، وهما راينميتال وكراوس مافي ويجمان، مركزا لصيانة المركبات القتالية في ليتوانيا منذ الصيف.