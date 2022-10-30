 ماكاو تبدأ 3 أيام من اختبارات كوفيد السريعة على جميع السكان - بوابة الشروق
الأحد 30 أكتوبر 2022 10:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يتحمل خسارة الزمالك كأس السوبر أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

ماكاو تبدأ 3 أيام من اختبارات كوفيد السريعة على جميع السكان

د ب أ
نشر في: الأحد 30 أكتوبر 2022 - 9:46 ص | آخر تحديث: الأحد 30 أكتوبر 2022 - 9:46 ص

ستطلب ماكاو من سكانها الخضوع لاختبارات كوفيد السريعة لمدة ثلاثة أيام، مما يبدد الآمال بأنها ستبدأ قريبا السماح بدخول السياح من البر الرئيسي الصيني.

وطبقا لبيان حكومي صدر اليوم، فإن جميع السكان سيبدأون إجراء اختبارات سريعة اليوم بعد الكشف عن ثلاث حالات إصابة جديدة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وأضاف البيان أن الاختبارات أظهرت إصابة امرأة -43 عاما- وابنيها بالفيروس.

وجاءت تلك الخطوة لإجراء اختبارت جماعية للسكان، بعد أن رصدت المدينة يوم الأربعاء الماضي أول حالة إصابة بالفيروس، منذ حوالي شهرين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك