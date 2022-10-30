ماكاو تبدأ 3 أيام من اختبارات كوفيد السريعة على جميع السكان

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ستطلب ماكاو من سكانها الخضوع لاختبارات كوفيد السريعة لمدة ثلاثة أيام، مما يبدد الآمال بأنها ستبدأ قريبا السماح بدخول السياح من البر الرئيسي الصيني.

وطبقا لبيان حكومي صدر اليوم، فإن جميع السكان سيبدأون إجراء اختبارات سريعة اليوم بعد الكشف عن ثلاث حالات إصابة جديدة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وأضاف البيان أن الاختبارات أظهرت إصابة امرأة -43 عاما- وابنيها بالفيروس.

وجاءت تلك الخطوة لإجراء اختبارت جماعية للسكان، بعد أن رصدت المدينة يوم الأربعاء الماضي أول حالة إصابة بالفيروس، منذ حوالي شهرين.