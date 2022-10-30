كوريا الجنوبية تعلن تسجيل أقوى زلزال خلال العام

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية لكوريا الجنوبية، اليوم السبت، أن زلزالا بقوة 1ر4 درجة وقع في بلدة جواسان بوسط البلاد، ويمثل هذا أقوى زلزال يضرب شبه الجزيرة الكورية هذا العام، وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وذكرت الوكالة أن الزلزال وقع على عمق 12 كيلومترا وعلى بعد 11 كيلومترا شمال شرق بلدة جواسان بإقليم تشونج تشيونج الشمالي في غضون الساعة 8:27:49 صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

وأعلنت الأرصاد الجوية في البداية عن وقوع زلزال بقوة 3ر4 درجة، غير أنها عدلت القوة إلى 1ر4 درجة لاحقا.

ووفقا لوكالة (يونهاب) يمثل هذا أقوى زلزال يضرب شبه الجزيرة الكورية هذا العام، وهو الزلزال الثامن والثلاثين من حيث القوة على الإطلاق في البلاد.