أفادت مصادر عبرية، بإصابة أربعة جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي في عملية دهس قرب أريحا.
وبثت وسائل إعلام فلسطينية، لقطات قالت إنها من موقع عملية الدهس التي استهدفت جنود الاحتلال.
في الغضون، قالت مصادر عبرية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على منفذ عملية الدهـس.
وذكرت المصادر العبرية أن مستوطنا وجنديا أطلقا النار على منفذ العملية فور تنفيذه للعملية قرب أريحا.
كما تم تداول مقطع فيديو يُظهر لحظة عملية إطلاق النار على منفذ العملية.
وقالت تقارير فلسطينية، إن عملية الدهس وقعت مفرق النبي موسى، فيما حاول المنفذ الاستمرار وتنفيذ دهس آخر عند مفرق ألموغ ولكن تم تحييده.
وانطلقت سيارة المنفذ مسرعة باتجاه موقف للحافلات، فأطلق شرطي ومستوطن مسلح النار على السيارة وأصاب الفلسطيني.