يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، على عدم صحة ركلة الجزاء التي حصل عليها جيرونا، خلال لقاء الفريقين بالدوري الإسباني.

تعادل ريال مدريد أمام ضيفه جيرونا بهدفٍ لكل طرف في ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 12 للدوري الإسباني.

قال كارلو أنشيلوتي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"في الحقيقة، أنا لا أرى أي فريق يلعب كرة قدم رائعة في الوقت الحالي، كلنا نعاني بسبب ضغط المباريات الكثيرة، ولا نحظى بالكثير من الوقت للتعافي".

تابع:"الفرق التي تنتصر، تحقق الفوز بعد مجهودات كبيرة للغاية وهذا يؤثر عليهم مع مرور الوقت وهذا بالتحديد ما يحدث معنا ولكن سنحاول التحسن".

وأضاف:"كما قلت، هدفنا هو الحفاظ على المركز الأول في الدوري وتصدر مجموعة دوري أبطال أوروبا قبل كأس العالم، سوف نتحسن وسنقاتل يوم الأربعاء لتحقيق هدفنا المطلوب".

وأردف:"هناك الكثير من المباريات المتبقية، من الصعب التعافي جسديًا وعقليًا بشكل سريع وفى وقت قصير، هذا يحدث لجميع الفرق وليس نحن فقط، سنحاول الاستمرار في تحقيق نتائج جيدة ومواصلة الطريق مثل بداية الموسم ، في هذا الوقت من الموسم من الصعب أن يكون لديك مستوى عال من اللعب والديناميكية".

وأضاف:"بهذا المعنى كانت المباراة صعبة، قدمنا جهد كبير، كانت المباراة تسير على الطريق الصحيح وكنا سنفوز ونحقق الثلاث نقاط لأن الفريق لم يستسلم طوال المباراة ، إنها لحظة صعبة، لكنها لن تؤثر علينا كثيرًا".

وأكد:"يوم الأربعاء لدينا فرصة لنكون في صدارة المجموعة، هذا هدفنا قبل فترة التوقف هو أن نكون مُتصدرين المجموعة في دوري الأبطال والليجا كذلك".

وواصل:"لم نصل إلى المستوى الذي كنا عليه الأسبوع الماضي، واجهتنا مشاكل هذا الأسبوع، لدينا لاعبون مصابون، لاعبون لم يتدربوا كثيرًا، غياب تشواميني وبنزيما ونحن نلعب الكثير من المباريات، الفريق مُرهق".

وقال:"بسبب خطأ ركلة الجزاء هذه، كلفنا خسارة نقطتين، ما أناقشه هو تلك ركلة الجزاء لأنها حقًا لم تكن صحيحة وكانت واضحة للغاية، الفريق ليسوا على نفس المستوى الذي كانوا عليه من قبل، حيث واجه مودريتش وفالفيردي ورودريجو مشاكل هذا الأسبوع ولم يتدربوا كثيرًا وعليهم التركيز".

وواصل:"لا أحب الحديث عن الحكام لكني سأفعل ذلك اليوم، لم تكن ركلة جزاء صحيحة وكان ذلك واضحا، اصطدمت الكرة بصدر أسينسيو وليست في ذراعه، لا يمكنني الحديث عن هدف رودريجو الملغى لأكون صادقًا، هناك قواعد ويجب إحترامها، لكن تعليقي سيكون على ركلة الجزاء ولم تكن صحيحة".

وأتم:"اقتراب كأس العالم، أعتقد أن ذلك لا يؤثر على اللاعبين، لكن لا يمكنني قراءة عقول كل للاعب وما يُفكر به، علينا التركيز فيما تبقى من المباريات قبل فترة التوقف حتى نصل لهدفنا وهو تصدر المجموعة في دوري الأبطال وكذلك تصدر للليغا حتى نكون في وضع جيد".