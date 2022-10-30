دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى فتح تحقيق بشأن حادث انفجار صهريج شرقي بغداد، الأحد.



ووقع الحادث في مرآب مفتوح قرب ملعب لكرة القدم في حي سكني شرقي بغداد، في انفجار سمع دويّه في عدة مناطق في العاصمة.





لحظة انفجار الصهريج في #بغداد بقوة واشتعال النيران مما يدل على وجود مسبب pic.twitter.com/RmTXCl9WdF — مؤمل الساعدي (@moamel_iraq) October 29, 2022





وأدى الحادث إلى مصرع تسعة مواطنين وإصابة 13 آخرين، بحسب إحصائيات وزارة الصحة المحلية التي نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "واع".



وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان عبر تويتر، أن رئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة تحقيقية بإشراف وزير الداخلية لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع داخل مرآب للعجلات بواسطة صهريج شرقي العاصمة، بغداد، ولإطلاع الرأي العام على تفاصيل وأسباب هذا الحادث".



من جهته، قال رشيد: "نتابع باهتمام النتائج المؤلمة لحادث انفجار الصهريج في حي البنوك ببغداد وتسببه بوقوع ضحايا واضرار".



وأكد على الجهات ذات الاختصاص بإجراء تحقيق دقيق بالحادث ومحاسبة المقصرين.



ووجه السوداني، ببذل أقصى الجهود لعلاج جرحى حادث انفجار صهريج الغاز، بحسب ما نقلته "واع" عن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة وممثل رئيس الوزراء، الفريق أول ركن محمد البياتي.



وخلال زيارة البياتي لمستشفى الإمام علي لمتابعة حالة الجرحى، قال في تصريحات مصورة، إن "الحادث المؤسف كانت نتيجة عدم انضباط بعض المعنيين بخصوص السلامة العامة".









وأضاف أن "كثيرا من الجرحى تعافوا وخرجوا ويتبقى القليل"، مشيرا إلى أن "القائد العام وجه بتقديم العلاج كاملا وإذا كانت هناك حالة تحتاج إلى السفر فسيتم ذلك".