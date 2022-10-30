 الأمين العام للأمم المتحدة يؤجل حضوره قمة الجزائر العربية لبحث مشكلة حبوب البحر الأسود - بوابة الشروق
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الأمين العام للأمم المتحدة يؤجل حضوره قمة الجزائر العربية لبحث مشكلة حبوب البحر الأسود

جنيف - أ ش أ
نشر في: الأحد 30 أكتوبر 2022 - 7:22 م | آخر تحديث: الأحد 30 أكتوبر 2022 - 7:22 م
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن الأمين العام انطونيو جوتيريش قرر تأجيل سفره لحضور قمة جامعة الدول العربية فى الجزائر ليوم واحد، وذلك للتركيز على قضية مبادرة حبوب البحر الأسود.

وأشار المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية ستيفان دو جاريك -فى تصريحات تم توزيعها فى جنيف اليوم- إلى أن الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء الوضع الحالى لهذه المبادرة.

ولفت المتحدث إلى أن جوتيريش يواصل إجراء اتصالات مكثفة تهدف إلى إنهاء التعليق الروسي للمشاركة في مبادرة حبوب البحر الأسود والتجديد والتنفيذ الكامل للمبادرة لتسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا، فضلا عن إزالة العوائق المتبقية أمام صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.

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