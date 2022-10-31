روسيا: لن نتخذ خطوات بشأن اتفاق تصدير الحبوب إلا بعد التحقيق

قال مسؤول بوزارة الخارجية الروسية إن الخطوات التالية بشأن مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية، التي تخلت عنها موسكو، لا يمكن تحديدها إلا بعد إجراء تحقيق كامل في الهجوم الذي وقع يوم السبت على أسطول روسيا في البحر الأسود.

وفي تصريحات للصحفيين أوردتها وكالة تاس الحكومية للأنباء لم يستبعد نائب وزير الخارجية أندريه رودينكو صراحة العودة إلى اتفاق الحبوب الذي قالت موسكو يوم السبت إنها ستنسحب منه "إلى أجل غير مسمى"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال رودينكو إن أي عودة يجب أن يسبقها تحقيق شامل في الضربة التي شنتها طائرات بدون طيار يوم السبت على سفن روسية في سيفاستابول في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا.

ولم يتضح من تعليقاته من الذي يجب أن يجري تحقيقا.