استشهاد فلسطيني برصاص حارس أمن قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية

قام فلسطيني بقتل شخصا اسرائيليا وأصاب ثلاثة آخرين في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة قبل أن يُستشهد برصاص حارس أمن.

وأعلنت منظمة نجمة داود الحمراء للإنقاذ الإسرائيلية ليل السبت أن فلسطينيا واحدا أصيب أيضا بجروح طفيفة لسبب لا يزال غير معلوم.

واستشهد الفلسطيني برصاص حارس أمن قرب مدينة الخليل، وفقا للجيش الإسرائيلي. ويقوم الجيش بتفتيش المنطقة بحثا عن مزيد من المشتبه بهم.

وزعم إيتامار بن غفير، وهو سياسي يميني متطرف ، أن إطلاق النار استهدف منزله، وفقا لتقارير إعلامية.

يشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة متوتر للغاية منذ شهور. وتكررت أعمال العنف بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وقتل 18 شخصا منذ مارس الماضي في إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، قتل عدد من الجنود الإسرائيليين وحارس أمن إسرائيلي في الضفة الغربية هذا العام.

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، استشهد أكثر من 130 فلسطينيا هذا العام في إطار عمليات عسكرية أو في اشتباكات أو في هجمات فردية. كما وردت أنباء متزايدة عن أعمال عنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين.