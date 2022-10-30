إسرائيل تغلق مداخل الخليل عقب عملية إطلاق نار أدت لمقتل فلسطيني وإسرائيلي

فرض الجيش الإسرائيلي، إغلاقا شاملا على الخليل في جنوب الضفة الغربية اليوم الأحد، بعد عملية إطلاق نار الليلة الماضية أدت إلى استشهاد فلسطيني ومقتل مستوطن إسرائيلي.



وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الجيش أغلقت جميع مداخل مدينة الخليل وبلداتها ومنعت الدخول أو الخروج منها، بعد أن دفعت بتعزيزات عسكرية في محيط المدينة.



وبحسب المصادر، أغلقت تلك القوات مدخل مخيم الفوار للاجئين في جنوب الخليل بالبوابة الحديدية، فيما اندلعت مواجهات مع الشبان في محيط المنطقة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.



يأتي ذلك بعد أن قتل فلسطيني (35 عاما) الليلة الماضية بإطلاق نار إسرائيلي قرب مستوطنة "كريات أربع" شرق مدينة الخليل.



وقال الجيش الإسرائيلي إن الفلسطيني استهدف بعملية إطلاق نار عددا من المستوطنين عند مستوطنة "كريات أربع" ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة خمسة آخرين قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله.



وأعلن متحدث باسم الجيش في بيان صباح اليوم، أنه تم أخذ قياسات منزل منفذ عملية إطلاق النار في الخليل تمهيدا لهدمه لاحقا.



وذكر المتحدث أن قوات الجيش وحرس الحدود اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من الضفة الغربية بينهم شقيق منفذ عملية إطلاق النار وصادرت أسلحة.



فيما ذكرت مصادر فلسطينية أن من بين المعتقلين ضابطا في جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية من مخيم الجلزون شمال رام الله.