النيابة تطلب التحريات عن إصابة 3 أشخاص إثر انهيار عقار في الإسكندرية

طلبت نيابة العطارين في الإسكندرية، اليوم الأحد، تحريات المباحث حول حادث سقوط سقف إحدى الحجرات بالعقار رقم 14 شارع المرجاني، المتفرع من شارع ابن الخطاب، محطة مصر "مأهول بالسكان"، وأسفر عن احتجاز شخصًا بين الأنقاض ضمن 3 مصابين؛ وجرى نقلهم إلى مستشفى "الجمهورية، وجمال حمادة" لإسعافهم.



وطلبت النيابة العامة التحفظ على ملف العقار بالحي، وسؤال شهود العيان من السكان والمصابين حال سماح حالتهم بدلك، مع سرعة مدها بالتقارير الطبية الخاصة بالمصابين، وتقرير الحماية المدنية.



وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين؛ يفيد ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، والحماية المدنية، وحي وسط؛ حول بلاغ بسقوط سقف حجرة بالطابق الثاني علوي حتى الطابق الأرضي، وأسفر الانهيار عن وقوع مُصابين.



وبانتقال الشرطة النظامية، رفقة سيارات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، تبين أن العقار قديم، وسقط سقف بداخله، مما أسفر عن احتجاز أحد الأشخاص "قاطن بشقة في الطابق الأرضي"، فتم إمداده بجهاز التنفس الخاص بسيارة الإطفاء التابعة لقوات الحماية المدنية، خلال فترة تواجده بين الأنقاض.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج المصاب من بين الأنقاض، حيث تبين إصابته بكسور وكدمات في مختلف أنحاء الجسم، وذلك بالتزامن مع وضع حواجز حديدية في محيط الانهيار، وقطع المرافق عن العقار "مياه، غاز، كهرباء".



تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.