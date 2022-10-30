محتجون بلندن يبدون الدعم لـ «ثورة النساء» في إيران

تجمع محتجون بوسط لندن لإبداء التضامن مع "ثورة النساء" في إيران التي أججتها وفاة مهسا أميني.

وساعد مجلس المسلمين السابقين في بريطانيا الذي "يكافح من أجل الحق في ترك الإسلام وانتقاده دون خوف أو ترهيب" في تنظيم مسيرة في ميدان ترافلجار (الطرف الأغر). وقدر المجلس الحضور بعدة آلاف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وانطلقت العديد من المظاهرات في البلاد بسبب وفاة الشابة مهسا أميني/22 عاما/ أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية في منتصف سبتمبر الماضي، بعد أن تم القبض عليها بسبب مخالفتها لقواعد الزي الإسلامي.

وشملت المظاهرات أكثر من 125 مدينة، ولقي 270 شخصا على الأقل حتفهم وتم القبض على 14 ألفا، وفقا لمجموعة "نشطاء حقوق الإنسان في إيران".

وقالت مريم نمازي المتحدثة باسم مجلس المسلمين السابقين في بريطانيا إنه يتم تنظيم احتجاجات أسبوعية في ميدان ترافلجار منذ وفاة أميني، وتم تنظيم مسيرات مشابهة في مدن أخرى حول العالم اليوم.

وأضافت نمازي الكاتبة المولودة في إيران "اليوم، مثل كل سبت، جاء المحتجون إلى ميدان ترافلجار لإظهار دعمهم لثورة النساء في إيران".