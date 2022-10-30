انطلاق مهرجان التمور العُمانية الثامن غدا الإثنين

ينطلق يوم غد الاثنين مهرجان التمور العُمانية الثامن، الذي يعد أكبر حدث زراعي في سلطنة عُمان، ويستمر حتى السادس من نوفمبر المُقبل، وذلك بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

ووفق وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد ، يهدف المهرجان الذي يرعى افتتاحه قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى الترويج لمنتجات التمور العُمانية واستقطاب الزوار والسياح للتعريف بأنواع التمور العُمانية وتشجيع المنتجين والمزارعين على الاهتمام بأشجار النخيل والحفاظ عليها.

وتتضمن النسخة الثامنة للمهرجان، الذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، العديد من الفعاليات والمسابقات الفنية ومعرضًا للصور الفوتوغرافية في محور النخيل، إضافة إلى وجود مسرح للأطفال يقدم عروضًا وشخصيات كرتونية وركن للألعاب والتلوين والعديد من الفعاليات المصاحبة للمهرجان.

ويشارك في المهرجان عددا من المزارعين والمنتجين وأصحاب وحدات تصنيع التمور من مختلف محافظات سلطنة عُمان لعرض أصناف من التمور العُمانية ومشتقاتها بطرق وأساليب تسويقية مبتكرة وحديثة.