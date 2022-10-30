مجلس الوزراء البريطاني يحذر من تفاقم أزمة اللاجئين الأوكرانيين في البلاد

حذر قادة مجلس الوزراء البريطاني، اليوم الأحد، من ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع أزمة التشرد التي تلوح في الأفق بين اللاجئين الأوكرانيين.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني أن هناك أكثر من 100 ألف شخص أصبحوا ضيوفا عند عائلات بريطانية بموجب استضافة اللاجئين من أوكرانيا لكن كثيرين وصلوا إلى نهاية إقامتهم التي استمرت 6 أشهر ووجدوا أنه لا يوجد مكان إقامة لهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن خطط الحكومة البريطانية كانت تتمثل في أن يقوم الأوكرانيون إما باستئجار منازل أو إعادة استضافتهم مع آخرين لكن السلطات المحلية المسئولة عن الإشراف على المخطط تقول إنها تكافح للعثور على أشخاص لاستقبال اللاجئين.

ومن المتوقع أن يصل نحو 14 ألف أوكراني إلى نهاية إقامتهم بحلول ديسمبر المقبل وإذا لم يتمكنوا من العثور على مضيف آخر أو مكان إقامة خاص فسيكونون بلا مأوى.

وبحسب البيانات الرسمية للمجالس البريطانية، فإن نحو 1915 أوكرانيًا قدموا للمجالس أنهم بلا مأوى، مشيرة إلى أن المجالس تضم بالفعل العديد في انتظار منازل لذا فإن أي شخص يصبح بلا مأوى الآن سيتم إضافته إلى تلك قوائم الانتظار.

وأضافت صحيفة (الجارديان) أن أزمة تكلفة المعيشة ستبدأ في التأثير بشكل سيء على جميع المجالس البريطانية خاصة مع الأزمة الاقتصادية الراهنة حول العالم.

وكان قد أعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق أن المملكة المتحدة قامت بحماية أكثر من 136 ألفا و600 أوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية ضد اوكرانيا في فبراير الماضي.