حكم مباراة فرانكفوت ودورتموند يعتذر مجددا عن الجدل الذي أثاره

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كرر الحكم ساشا ستيجيمان تأكيده على استحاق اينتراخت فرانكفورت ضربة جزاء أمام بوروسيا دورتموند خلال مباراتهما أمس السبت في الدوري الألماني لكرة القدم والتي انتهت بفوز دورتموند بهدفين مقابل هدف.

وعندما كانت المباراة تشير إلى التعادل بهدف لمثله احتج لاعبو فرانكفورت مطالبين باحتساب ضربة جزاء لفريقهم، بعد تعرض يسبر ليندستروم للدفع من جانب كريم آديمي.

وتم مراجعة الواقعة مع مركز تقنية الفيديو في كولونيا، حيث تم تصنيفها بأنها غير واضحة.

وقال ماكروس كروشه عضو مجلس إدارة فرانكفورت أنه ينبغي إنهاء قرارات تقنية الفار، طالما لا يتم الأمر بالشكل الصحيح.

وأوضح ستيجيمان اليوم الأحد خلال برنامج على محطة "سبورت1"، أنه لم ير الواقعة بشكل واضح، وطلب الاستعانة بتقنية الفار لتوضيح الموقف لكن المراجعة كانت تستند فقط إلى اللقطات من أربع زوايا قياسية للكاميرا ، وليس على زوايا إضافية.

وأوضح "عملية الفحص توقفت مبكرا، الخطأ نعم أم لا، تحدد فقط بناء على هذه الزوايا الأربع للكاميرا".

وقدم ستيجيمان اعتذاره مجددا وتعهد بخوض عملية المراجعة الكاملة مع حكم تقنية الفيديو يوم الاثنين.