مساجد تونس تقيم صلوات الاستسقاء مع تواصل انحباس الأمطار

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أقامت مساجد تونس، اليوم الأحد، صلاة الاستسقاء في ظل انحباس الأمطار وارتفاع قياسي لدرجات الحرارة في خريف هذا العام.

ودعت وزارة الشؤون الدينية أمس الجمعة التونسيين إلى الابتهال والتضرع في صلاتهم لرفع القحط والجدب الذي ضرب تونس هذا العام.

ووفق بيانات معهد الرصد الجوي، تجاوزت درجات الحرارة في شهر سبتمبر الماضي المعدل الاعتيادي بـ7ر2 درجة بينما بلغ معدل النقص في الأمطار نحو 30%.

وأفاد المعهد بأن الشهر الماضي هو الأشد حرارة لأشهر سبتمبر منذ عام 1950.

وقال المهندس في معهد الرصد الجوي بتونس محرز الغنوشي إن شهر أكتوبر الجاري شهد ارتفاعا في معدل الحرارة بنحو 6ر2 درجة، وفق بيانات محطة الرصد تونس قرطاج بالعاصمة.

ولا توجد مؤشرات على هطول متوقع للأمطار فيما تبقى من الشهر، وقال الغنوشي إن الانحباس قد يستمر حتى الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل.

وألقى هذا الشح في الأمطار بظلاله بقوة على المخزون المائي المهدد لتونس، إذ حتى نهاية سبتمبر بلغت نسبة امتلاء السدود حوالي 33%، وفق المرصد الوطني للفلاحة.