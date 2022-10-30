عماد الدين حسين: مصر الأكثر تأثرا من الحرب الروسية ولكن استفادت من أزمة الغاز

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مصر الأكثر تأثرًا بالحرب الروسية الأوكرانية لكنها استفادت من أزمة الغاز نتيجة ارتفاع أسعاره عالميًا في ظل تزايد الطلب عليه ونقص الإمدادات من الطاقة عالميًا.

وأوضح عماد الدين حسين، في حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس"، أن المواطن البسيط ليس معنيًا بفكرة الاقتصاد الكلي أو تحقيق فائض أولي أو يشغله التضخم والركود، المواطن معني بتوافر متطلباته الأساسية ومدى تحرك أسعارها.

وتابع: مصر نموذج مما يحدث في العالم ونحن لسنا بمعزل عن تأثيرات الأزمات العالمية، وفكرة إن الحكومة توفر كل حاجة بنفس الأسعار خلصت، هناك فجوة 50% بين الصادرات والواردات، طالما أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير مستمرة سيظل عدد كبير من المصريين يعانون، وستظل الدولة تتحدث عن برامج تكافل وكرامة وليس الحديث عن فرصة عمل، موضحًا أنه لابد من الحديث عن علاج لأصل المشكلة وليس فروع وجذور للمشكلات وهذا الأمر يأخذ وقتًا كبيرًا.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي تحدث عن الجهاز الإداري الذي كان دوره القيام بعمليات الإصلاح بدا وكأنه يحتاج إلى إصلاح، بمعنى أن هناك مشكلات في التعليم والصحة والمرافق، قائلًا: "علينا أن نبدأ ولكن للأسف ستأخذ وقتًا في الإصلاح بداية من الثقافة العامة وحتى الوصول لعمليات الإصلاح، وثقافة العمل عند العامل المصري مختلفة".