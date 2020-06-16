لافروف: مستعدون للمباحثات مع الغرب بشأن أوكرانيا بشرط وجود مقترحات واقعية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، إن القيادة الروسية وعلى رأسها الرئيس فلاديمير بوتين لا تزال مستعدة لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا.

وأضاف وزير الخارجية الروسي -في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"- :"مستعدون للمباحثات مع الغرب لتخفيف التوتر شريطة وجود مقترحات واقعية مبنية على أساس متكافئ".

وعلى صعيد أخر، أشار لافروف إلي أن هناك ساسة في الولايات المتحدة وأوروبا يحاولون اللعب بمسألة الأسلحة النووية بشكل "غير مسؤول"، قائلا إن مطالبة بولندا بأن تكون مرشحا لنشر القنابل النووية الأمريكية أمر "يثير قلق" روسيا.