دراسة: سماع صوت العصافير يقلل الإحساس بالاكتئاب لمدة 8 ساعات

يربط الكثيرون بين صوت العصافير والشعور بالاسترخاء، لكن دراسة حديثة تذهب لأبعد من ذلك، حيث أظهرت أن أصوات العصافير ومظهرها تتسبب في تقليل نسبي للشعور بالاكتئاب يمتد أثره لـ8 ساعات في المتوسط.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن فريقا من جامعة كوليدج لندن أجرى تجربة على نحو 1300 شخص من دول مختلفة؛ لمعرفة تأثير سماع ومشاهدة العصافير على حالتهم النفسية.

واستخدم الفريق تطبيقا هاتفيا لجمع مرات سماع العصافير، وتسجيل أجوبة عن الحالة المزاجية في الساعات التالية للاحتكاك بالعصافير.

وكشفت النتائج عن تحسن الحالة النفسية خلال الساعات التالية لسماع أو مشاهدة عصفور، سواء بين المكتئبين أو الذين لا يعانون من الاكتئاب.

كما وجدت الدراسة أن تأثير صوت العصفور لا علاقة له بالمناظر الطبيعية من أشجار أو شواطئ، وإنما يقتصر التأثير على مشاهدة أو سماع العصفور فقط.

وتشجع نتائج الدراسة على الحفاظ على مجتمعات الطيور، وحماية المناطق الخاصة بها؛ لتبقى مصدرا للتخلص من الكآبة بين الناس.