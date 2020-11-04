قذيفة حوثية تباغت أطفالا يمنيين أثناء خروجهم من المدرسة

أصيب ثلاثة أطفال، اليوم الأحد، جراء قصف منسوب لجماعة أنصار الله "الحوثي"، في مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال مصدر في السلطة المحلية في محافظة تعز، لوكالة "سبوتنيك"، إن قذيفة حوثية سقطت لحظة خروج أطفال من مدرسة في منطقة المطار القديم غربي مدينة ‎تعز، ما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم تتراوح أعمارهم بين الثامنة والعاشرة، بينهم شقيقان بجراح بليغة.

وأضاف أن القذيفة أسفرت أيضاً عن إلحاق أضرار مادية.

وتتعرض مناطق وأحياء سكنية في مدينة تعز، بين الحين والآخر، إلى قصف يوقع ضحايا، يحمل الجيش اليمني جماعة الحوثي مسؤوليته.

وتتقاسم قوات الجيش اليمني وجماعة الحوثي، السيطرة على مدينة تعز وريفها، وتدور مواجهات متقطعة بين الجانبين في مناطق التماس، تسفر غالباً عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وتسيطر جماعة الحوثي منذ سبتمبر 2014، على غالبية محافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.