وزير النفط الإيراني يتوجه إلى روسيا الإثنين للتباحث بشأن اتفاقية مع جازبروم

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يتوجه وزير النفط الإيراني جواد أوجي إلى روسيا، غدا الاثنين؛ لمناقشة اتفاقية بقيمة 40 مليار دولار مع شركة "جازبروم" الروسية العملاقة للطاقة من أجل تطوير حقول النفط والغاز في إيران، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية للأنباء.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، عن "تسنيم" قولها إن حوالي 50 مسؤولا إيرانيا موجودون بالفعل في موسكو لعقد اجتماعات.

وأضافت أن زيارة أوجي تأتي في إطار المشاركة في أحدث اجتماع للجنة الاقتصادية الإيرانية الروسية المشتركة.

وقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية و"جازبروم"، في يوليو الماضي، مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي تغطي مختلف المشاريع الميدانية، بقيمة إجمالية تبلغ حوالى 40 مليار دولار.