محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسواق

عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لمناقشة عدد من الإجراءات المتخذة لمتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار، أو احتكار أي سلعة.

جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وممثلي مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء.

وشدد الفقي، خلال الاجتماع، على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، ومنع الاحتكار، والعمل على ثبات الاسعار، والتأكد التام من توافر جميع السلع الأساسية بكميات كافية، لافتا إلى أهمية الرصد الدائم والمتابعة المستمرة لكافة السلع وخاصة المواد الغذائية.

ووجه بالتنسيق بين مديرية التموين والوحدات المحلية المختلفة، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، لتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية، وأماكن تداول السلع الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.