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أمريكا تنتقد قرار روسيا تعليق اتفاق تصدير الحبوب


نشر في: الأحد 30 أكتوبر 2022 - 9:09 ص | آخر تحديث: الأحد 30 أكتوبر 2022 - 9:09 ص

 انتقدت الولايات المتحدة قرار روسيا تعليق صفقة السماح لأوكرانيا بتصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى حدوث"هجمات إرهابية" ضد أسطولها في البحر الأسود كسبب لتعليق الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل ثلاثة أشهر لوقف أزمة جوع عالمية.

وحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن روسيا على استمرار عمل الصادرات "الأساسية التي تنقذ الحياة".

وقال بلينكين في بيان "أي إجراء من جانب روسيا لتعطيل هذه الصادرات الضرورية من الحبوب هو في الأساس بيان مفاده أن الناس والعائلات في جميع أنحاء العالم يجب أن يدفعوا المزيد من أجل الغذاء أو أن يتعرضوا للجوع."

وتابع أنه "بتعليق هذا الاتفاق، تقوم روسيا مرة أخرى باستخدام الغذاء كسلاح في الحرب التي بدأتها، مما يؤثر بشكل مباشر على الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل وأسعار الغذاء العالمية، ويؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية الشديدة بالفعل وانعدام الأمن الغذائي".


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