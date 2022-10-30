مصاب بأزمة قلبية يصدم 5 أشخاص بسيارته ويتوفى أمام المستشفى بسوهاج

أصيب موظف خمسيني بوزارة الأوقاف من مركز المراغة بمحافظة سوهاج، بأزمة قلبية أثناء قيادة لسيارته الخاصة، بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج.

وظل الموظف يعاني من أعراض الأزمة داخل السيارة ليسير باتجاه مستشفى طهطا العام طالبا الإنقاذ حتى وافته المنية أمام سور مستشفى طهطا العام، تاركا عجلة القيادة، حيث فوجئ المارة بطريق طهطا المراغة بالسيارة تسير بأقصى سرعة، بطريق مستشفى طهطا العام لتصعد على رصيف المستشفى مصطدمة بالحائط، صادمة 5 أشخاص من عائلة واحدة بينهم أطفال تصادف وجودهم أمام سور المستشفى ولم يستطعوا تفادي سرعة السيارة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم وإصابة 5 أشخاص وبالانتقال لموقع الحادث تبين وجود جثمان مسن داخل سيارة ملاكي حيث فوجئ المارة عقب إيقاف السيارة بوجود جثمان "ب، ع" والذي تبين وفاته إثر أزمة قلبية وإصابة كل من " ن . ن . ع" سن 16عام بكسر بالقدم وشقيقتها " ه . ن . ع" سن 30عاما، وأصيبت باشتباه كسر في العمود الفقري ووالدتهما "ع . ا . م " سن 50 عاما مصابة بكدمات متفرقه بالجسم، و أبناء نجلتها المصابة الثانية "ح . م . أ" سن 4اعوام مصابة بكدمات متفرقه بالجسم، و" ج . م . أ"سن 5 اعن م بكدمات متفرقة بالجسم وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالات التي تم نقلها لمستشفى طهطا العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإزالة أثار الحادث، ووضع الجثمان بمشرحة مستشفى طهطا العام، تحت تصرف الجهات المختصة.