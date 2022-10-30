جاريدو يُحدد برنامج الإسماعيلي استعدادًا لمباراتي فاركو وفيوتشر

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته الجماعية غدًا الإثنين، ضمن برنامج الإعداد لاستكمال مشوار الفريق بمنافسات مسابقة الدوري المحلي، عقب الانتهاء من الراحة السلبية الحالية.

وكان الجهاز الفني للدراويش بقيادة الإسباني خوان جاريدو، قد وضع برنامج الفريق هذا الأسبوع بعد تحديد مباراتي فيوتشر وفاركو.

هذا ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته غدًا الإثنين على ملعبه الرئيسي على فترة واحدة، يعقبها رفع الحمل التدريبي يوم الثلاثاء بإقامة التدريبات على فترتين صباحية ومسائية.

وسيؤدي الفريق تدريباته يومي الأربعاء والخميس المقبلين على فترة واحدة صباحية، قبل أن يحصل لاعبو الدراويش يوم الجمعة القادم على راحة سلبية من أجل التقاط الأنفاس.

يُذكر أن الإسماعيلي سيواجه فاركو يوم 23 نوفمبر المقبل على ملعب الإسكندرية فى تمام الساعة الخامسة مساءً فى الأسبوع الرابع من عمر المسابقة المحلية، بينما يلاقي فيوتشر فى الجولة الثالثة يوم 12 ديسمبر القادم فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية.