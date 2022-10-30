 عضو مجلس السيادة بالسودان: الدولة مهتمة بإقامة مشروعات التنمية بشمال دارفور - بوابة الشروق
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عضو مجلس السيادة بالسودان: الدولة مهتمة بإقامة مشروعات التنمية بشمال دارفور

د ب أ
نشر في: الأحد 30 أكتوبر 2022 - 11:13 م | آخر تحديث: الأحد 30 أكتوبر 2022 - 11:13 م

أشاد الدكتور الهادي إدريس يحيى، عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس الجبهة الثورية رئيس جيش تحرير السودان، بالدور الذي تضطلع به الإدارات الأهلية لتحقيق التعايش السلمي والمجتمعي، بجانب دورها في المحافظة على السلام والاستقرار.

وقال إعلام مجلس السيادة -في بيان اليوم الأحد- إن عضو مجلس السيادة، وجه خلال كلمته أمام مواطني منطقة كورما والمناطق المجاورة لها بولاية شمال دارفور، القوات النظامية بالمنطقة بتشكيل فرق مشتركة لتأمين الموسم الزراعي وعمليات الحصاد، كما وجه قواته بالتعاون مع القوات النظامية ودعمها ومساندتها ،حمايةً للمواطنين وممتلكاتهم.

وأثنى عضو مجلس السيادة، على الجهد المقدر الذي يبذله المعلمون والمعلمات لخدمة التعليم، ووعد بتوفير الاحتياجات التعليمية، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة للطلاب لمواصلة وإكمال مسيرتهم التعليمية.

َمن جانبه، أكد والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن، التزام حكومة الولاية لتنفيذ اتفاقية السلام، مشيراً لأهميتها في تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن، مما يسهم كثيراً في تنفيذ مشروعات التنمية والخدمات، ووعد مواطني منطقة كورما بتوفير احتياجاتهم الضرورية وتلبية مطالبهم.

واستعرض عمدة منطقة كورما، قضايا ومطالب المواطنين، داعياً للإسراع في توفير الدعم والتمويل لمشروعات المنطقة.

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