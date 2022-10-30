النائب علاء مصطفى: التطور السريع في استخدام التكونولوجيا شيء يجب الالتفات له

أعلن النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.



وأوضح مصطفى خلال الجلسة العامة: الجهد المبذول في نقاش القانون والتطرق لتفصيلات عديدة من جانب لجان مجلس الشيوخ، نجح في علاج مخاوف الأعضاء.



وأضاف أنه على مدار السنوات الماضية حقق جهاز تنظيم الاتصالات حالة من الترابط بين جميع المصالح والشركات، المقدمة للخدمة وحماية حقوق المستهلكين في كل ما يتعلق بالاتصالات.



وواصل: صناعة الاتصالات عمود فقري لكل مناحي الحياة، نراها في التعليم والإنترنت وكل ما يتعلق بالاختبارات الإلكترونية، وأن التطور السريع في استخدام التكونولوجيا في الواقع شيء يجب الالتفات له، لذا فإنه يوافق على تعديلات الحكومة بشأن القانون.



وكانت قد انطلقت صباح اليوم وقائع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.



ونص مشروع القانون على حظر استيراد أي مُعدة من مُعدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المُعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يناط به تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.



كما نص التعديل على تشديد العُقوبة بهدف تحقيق الردع، على كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق، مُعدة من مُعدات الاتصالات، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.