الرئيس اللبناني: ميقاتي يرفض تأليف حكومة جديدة بقرار سياسي منه

شدد الرئيس اللبناني ميشال عون، في رسالته إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، على ضرورة إنقاذ لبنان من حافة الهاوية، معتبرا أن رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، يرفض تأليف حكومة جديدة بقرار سياسي منه، معتبرا أن ميقاتي يؤيد حالة التصريف ويفاقم الفراغ فراغاً ويسطو على رئاسة الجمهورية، على حد وصفه.

واعتبر عون أن ميقاتي راهن على ممارسة صلاحيّات رئيس الجمهورية في حين أن المادة 62 من الدستور تعطي مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية حين خلو سدتها لأي علّةٍ كانت، موضحا أن حكومة تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق تستحيل عليها هذه الممارسة وهي التي لا تمارس كامل اختصاصها الدستوري.

وقال عون إن رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، أعرب خلال لقاءاتهما لتأليف الحكومة، عن عدم حماسته للتأليف لأسباب مختلفة، منها أن الأولوية لانتخاب رئيس جديد، موضحا أن اللقاءات كانت تدور في حلقة من العراقيل المتنقلة التي تفرغها من كل تقدم مفيد وعملي على صعيد التأليف وتدل على عدم رغبته بتأليف حكومة.

وأضاف أن اللقاء الأخير الذي جمعهما قبل أيام بقصر الرئاسة كان وداعيا قبل أيام من انتهاء الولاية الرئاسية، مشيرا إلى أنه أبدى إصرارا على التأليف والعودة مساء للاتفاق على إصدار مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة وفقا لأحكام الدستور، إلاّ أنه لم يعد، ولم يعر أذناً صاغية حتى للوسطاء لبذل أي جهد على صعيد التأليف، على حد ما ورد في خطاب عون لمجلس النواب.

وأشار إلى أن الأدهى والأخطر، على حد وصفه، أن تمارس حكومة لا تتولّى اختصاصها إلاّ بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال، صلاحيّات رئاسة الجمهورية وكالة حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهي صلاحيّات يمارسها الرئيس تحت القسم.

واعتبر أن الفوضى الدستورية التي تهدد كيان الدولة والميثاق مرفوضة، داعيا إلى عدم إفراع الساحة للممارسات والأعراف من دون رقيب أو حسيب، مما أدى يؤدي إلى تفاقم الأخطار.

واستطرد قائلا: "نتوجّه إليكم ودعوتكم بصورة عاجلة وماسة إلى أن تتم فوراً ومن دون أي إبطاء، الاجراءات التي تقتضيها هذه الرسالة والظروف الخطيرة التي دفعتنا إليها، ما يجعل مجلسكم الكريم عاملاً وفاعلاً ومنقذاً للوطن مما يهدّده من جرّاء الفراغ والرهانات الخطيرة علي ، فينتخب رئيس جمهورية أو تؤلّف حكومة في اليومين المتبقيين من ولايتنا ونتفادى جميعنا حافة الهاوية".

وأضاف: "إن الحكومة، فقدت سلطتها الدستورية في ممارسة دائرة اختصاصها بالكامل بعد بدء ولاية مجلسكم الجديد الذي لم يمنحها أي ثقة، فهي حكومة فاقدة للشرعية الشعبية وبالتالي الشرعية الدستورية والميثاقية، خصوصا في ضوء هذه الظروف القاسية وغير المسبوقة التي يمر بها لبنان وشعب لبنان، وكل ذلك بسبب عدم نص الدستور على صلاحيات رئيس الجمهورية بسحب التكليف ومعاودة الاستشارات النيابية، ولأن الرئيس المكلّف يحبس التأليف".

وأكد الرئيس اللبناني أن رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها يتوجب عليه أن يعتذر، لكي يتم فوراً تكليف سواه وإصدار مراسيم التشكيل فور ذلك تجنّباً للفراغ، هذا إذا لم يبادر مجلس النواب إلى سحب التكليف.