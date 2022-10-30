سلوفاكيا تجري انتخابات كبرى لممثلي الأقاليم والمحليات

انتخب من لهم حق التصويت في سلوفاكيا، للمرة الأولى، جميع الممثلين السياسيين على المستوى الإقليمي والبلدي في نفس اليوم في "انتخابات كبرى".

وتم دعوة حوالي 4ر4 مليون مواطن وأجنبي يعيشون كمقيمين دائمين في البلاد يوم السبت لانتخاب البرلمانات الإقليمية والرؤساء الإقليميين للمناطق الثماني.

بالإضافة إلى ذلك، تم انتخاب مجالس ما يقرب من 3 آلاف مدينة وبلدة وبلدية، وكذلك عمد ورؤساء البلديات.

وأجريت في الوقت نفسه، عدة استفتاءات محلية، على سبيل المثال في مدينة سلياتس، والتي يتمركز بها حاليا وحدة عسكرية ألمانية مزودة بنظام دفاع صاروخي باتريوت في المطار العسكري. وطالبت مبادرة للمواطنين بآلاف التوقيعات بإجراء استفتاء شعبي لمنع إقامة قاعدة جوية أمريكية في المطار.

ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية بعد ظهر اليوم الأحد.