بدء مراسم مغادرة الرئيس اللبناني لقصر بعبدا في نهاية ولايته الرئاسية

بدأت مراسم مغادرة الرئيس اللبناني ميشال عون قصر الرئاسة ببعبدا في نهاية ولايته الرئاسية التي تنتهي منتصف ليل غد الاثنين.

وتم وضع السجاد الأحمر من باب القصر الرئيسي حتى خارج المدخل الرئيسي للقصر والمتواجد أمامه منصة ليلقي من عليها الرئيس عون كلمة للأعداد الكبيرة من مناصريه المتواجدين خارج البوابة الرئيسية للقصر حول المنصة.

ومن المقرر أن يخرج الرئيس عون من باب القصر سيرا على الأقدام على السجاد الأحمر الذي يقف حوله من بدايته كبار الموظفين في قصر الرئاسة لتوديع الرئيس فور خروجه بالإضافة إلى عدد من المسئولين، وبامتداد السجاد الأحمر تقف فرق من الحرس الجمهوري لعزف السلام الوطني للبنان والموسيقات العسكرية حتى خروج عون إلى خارج القصر ليلقي الكلمة وسط مناصرية أمام بوابة القصر الخارجية.