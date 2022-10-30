الفائز بجائزة البيئة الألمانية يحذر من قرب الغابات المطيرة من نقطة التحول

دعا عالم الأحياء كريستوف شينك، الذي سيُمنح جائزة البيئة الألمانية في وقت لاحق من اليوم الأحد، إلى حماية مناطق الغابات في جميع أنحاء العالم من أجل وقف تغير المناخ، وفقدان التنوع البيئي.



وحذر شينك، المدير الإداري لجمعية فرانكفورت لعلم الحيوان، من أن الوضع بات حرجا لاسيما في الغابات المطيرة الكبيرة مثل منطقة الأمازون.



وقال: "نحن قلقون للغاية، للغاية".



ومن المقرر أن يستلم شينك، بالإضافة إلى مهندسين اثنين، الجائزة المرموقة في احتفال يحضره الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.



وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، حذر من "نقطة تحول خطيرة فيما يتعلق بتدمير الغابات المطيرة".



وقال: "يؤدي قطع الأشجار إلى عدم مساهمتها في هطول الأمطار من خلال خروج بخار الماء من أوراقها".



وأضاف شينك: "عندما تُزال الغابات، تنفد المياه ولا تصبح متاحة للمشاركة في عملية التبخر. وهنا يكمن خطر على النظام بأكمله، إذا انخفض هطول الأمطار عن حد معين، فإن الغابة تموت حتى بدون مناشير وحرائق".



وتابع: "نحن بالفعل قريبون بشكل لا يصدق من بلوغ هذا المستوى".



وأوضح شينك أنه عندما يتعلق الأمر بفقدان التنوع البيولوجي، "في ظل تدمير الغابات المطيرة الغنية بالأنواع، فإننا نقضي على الثوابت بطريقة متهورة".



وتخزن غابات الأمازون المطيرة كميات كبيرة من الكربون، وتلعب دورا رئيسيا في المناخ في العالم، وفي التنوع البيولوجي.



تبلغ قيمة الجائزة 500 ألف يورو (498 ألف دولار). وبالإضافة إلى شينك، سيتم تكريم فريدريش ميويز وديرك ليمان من هامبورج لتطويرهما نظام دفع للسفن أكثر صداقة للبيئة.