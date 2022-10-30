وكيل تموين قنا: استمرار الحملات الرقابية لمواجهة جشع التجار والتلاعب في الأسعار

أكد أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة بمحافظة قنا، أن الرقابة التموينية شنت عدة حملات مكثفة ومستمرة علي الأسواق لمواجهة أي ارتفاع في الأسعار عقب القرارات الأخيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تاجر يتلاعب في الأسعار.



وذكر وكيل وزارة التموين بقنا، أنه تم ضخ كميات كبيرة من السلع والبضائع في الأسواق والمنافذ التابعة للمحافظة والوحدات المحلية والبالغة 130 منفذ بداخل المحافظة بهدف توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين والسيطرة علي جشع التجار.



وأضاف أنه يتم المتابعة الدورية للأسواق من خلال الحملات المكثفة وغرفة إدارة الأزمات واللجان الميدانية طبقا لتعليمات محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، الذي أمر بالمتابعة المستمرة ومواجهة جشع التجار بإجراءات صارمة وتوفير السلع عبر المنافذ بأسعار مناسبة.



ووجه السيد، بضرورة إبلاغ المواطنين عن أي تاجر يحتكر السلع أو يبيع بأسعار مرتفعة عن طريق جهاز حماية المستهلك والتموين وغرفة الأزمات التي تتابع على مدار اليوم الأسواق.