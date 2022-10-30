أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، اليوم الأحد، تقديم شكاوى لدى الشرطة الدولية (الانتربول) بحق عدد من الدول تعرقل استرداد آثار عراقية مهربة.

جاء هذا في تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد العلياوي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال المسؤول العراقي إن "الوزارة استعادت خلال وجبة واحدة ضمن خطتها المعمول عليها خلال عام ونصف العام لاسترداد الآثار من الخارج، 17338 قطعة أثرية".

وأضاف أن هذا الرقم يعد الأكبر ضمن عمليات استرداد الآثار في تاريخ عمل الهيئة العامة للآثار في العراق.

وأشار إلى أن هناك عدة عمليات استرداد من دول أجنبية مسجلة لدى الوزارة، مؤكدا أن بعض هذه الآثار كانت قطعا متحفية مسروقة منذ سنوات وبعضها تم استخراجه بالنبش العشوائي.

وأوضح أن بلاده تقدمت بشكاوى لدى "الانتربول" للضغط على بعض الدول لاستعادة وإرجاع الآثار.