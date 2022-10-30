الجامعة العربية تحتج على قناة جزائرية استخدمت خريطة أثارت حفيظة الوفد المغربي

نفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن يكون لها أي "شركاء إعلاميين" في تغطية أشغال القمة العربية الحادية والثلاثين التي تُعقد بالجزائر.

وأكد بيان الأمانة العامة عدم وجود صلةٍ للجامعة العربية بأية مؤسسة إعلامية تدعي هذه الصفة، كما أنها "لا تعتمد خريطةً رسمية مبين عليها الحدود السياسية للدول العربية، وأنها تتبنى خريطة للوطن العربي بدون إظهار للحدود بين الدول تعزيزا لمفهوم الوحدة العربية."

كما أهابت الأمانة العامة بجميع وسائل الإعلام توخي الحرص الشديد في نسبة المعلومات المنشورة على مواقعها للجامعة العربية، أو مؤسساتها.

من جهتها اعتذرت قناة الجزائر الدولية "إيه إل 24 نيوز" عبر صفحتها الرسمية علىالفيسبوك عن استخدام خريطة للوطن العربي غير المعتمدة في الجامعة العربية مؤكدة أن “الخطأ كان فرديا وفنيا”.

وكان قد أثار استخدام إحدى القنوات الجزائرية لخريطة العالم العربي تظهر خط الفصل لـ"الصحراء الغربية " ، حفيظة الوفد المغربي الذي انسحب لاحقا من الجلسة المغلقة لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية تحضيرا للقمة المزمع انعقادها يومي الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.