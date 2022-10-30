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مصر
المستشار الإعلامي للإنتاج الحربي ينفي تغيير نشاط مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات
مصر تعرب عن خالص تعازيها لكوريا الجنوبية إثر حادث التدافع في وسط سيول
رئيس حماية المستهلك: لن نتهاون في حق المواطن البسيط
وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية تزور المتحف القومي للحضارة
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مجموعة فاجنر تخطط لدعم قدرات روسيا الدفاعية
محتجون بلندن يبدون الدعم لـ «ثورة النساء» في إيران
نصرالله: لبنان القوي هو الضمانة لتنفيذ اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية
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الأهلي يهنئ الخطيب بعيد ميلاده
فلامنجو يهزم أتليتكو باراناينسي ويتوج بكوبا ليبرتادوريس للمرة الثالثة في تاريخه
إنتر ميلان يواصل صحوته بالدوري الإيطالي ويهزم سامبدوريا بثلاثية
رأي
فن
أمير المصري ومحمد عبدالرحمن يشاركان بحفل عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية
بالصور.. العرض الخاص لمسلسل «الغرفة ٢٠٧» بحضور أبطاله
أشرف زكي ينفي وفاة عادل إمام: شائعات سخيفة
عمر خيرت يفتتح حفله وسط تفاعل كبير من الجمهور
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مواطن
رئيس اتحاد الصناعات: بعد تحرير الصرف شفنا الأمل والنور.. وإن شاء الله الأمور تتحل
أسامة ربيع: تحقيق 703 ملايين دولار إيرادات في أكتوبر دليل على جدوى قناة السويس الجديدة
رئيس الحركة الوطنية: الرخصة الذهبية للمستثمرين تساهم في زيادة الاستثمارات
حوادث وقضايا
حبس متهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل محل ومنزل في الإسكندرية
سجن شخصين 15 سنة لتهديد فتاة بنشر صورها على السوشيال ميديا بسوهاج
شاب يتخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية في المنوفية
بالأسماء.. إصابة 16 شخصا في حادث سير بشمال سيناء
تليفزيون
انسف حمامك القديم.. لميس الحديدي: بيئة الأعمال في مصر سيئة جدا
عمرو أديب: ضيعنا الكثير بسبب البيروقراطية.. اسمعوا حكايات المستثمرين في الخليج
عمرو أديب يستنكر التفسير الخاطئ لتصريحات الرئيس السيسي: دي صيغة مبالغة
عمرو أديب لرئيس الوزراء: الحكومة مش هتنجح أوي إنها تفرض التزاما بالأسعار