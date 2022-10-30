شعبة المستوردين: تحرير سعر الدولار سيكون له أثر إيجابي على الصناعة والاستثمار في مصر

قال محمد رستم، الأمين العام للشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن قرارات البنك المركزي المصري في مواجهة التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية، قرارات إيجابية للحد من التضخم الموجود في السوق وتحجيمه، مؤكدا أن تحرير سعر الدولار سيكون له أثر إيجابي على الصناعة والاستثمار في مصر.

وأضاف رستم، في حواره مع الإعلامي خيري رمضان، لبرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم السبت، أن قرار إلغاء الاعتمادات المستندية والعودة للعمل بنظام مستندات التحصيل سيكون له أثر إيجابي على تنشيط الاقتصاد المصري وإزالة المعوقات أمام المجتمع الصناعي من الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج بالموانيء.

وتابع: "القيادة السياسية قدمت حزمة تسهيلات للموردين في ظل الأزمة الاقتصادية، وتقليل الاستيراد أصبح من الماضي، وثبت من قرار البنك المركزي في فبراير الماضي أن وضع قيود على الاستيراد له تأثير سلبي على الصناعة والسوق المحلي، متابعًا: "الاستيراد يخضع للعرض والطلب ولو فيه بضائع مش محتاجها السوق مش هستوردها".